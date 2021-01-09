Москва, 9 января 2021, 18:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил воинские звания высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам прокуратуры. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, глава государства присвоил звание генерал-лейтенанта юстиции Сергею Заряеву и Сергею Скребцу, звание генерал-майора юстиции — Дмитрию Костину и Алексею Найде.
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Также российский лидер присвоил классный чин государственного советника второго класса Владимиру Ведерникову, Дмитрию Демешину, Сергею Забатурину и Александру Лоренцу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии главе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву.
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