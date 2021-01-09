Москва, , 18:26 — REGNUM Соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании Sriwijaya Air в результате крушения недалеко от Джакарты выразил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Кремля.

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»Уважаемый господин президент (президент Индонезии Джоко Видодо — прим. ИА REGNUM), примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолёта…» — говорится в телеграмме.

Путин также попросил главу Индонезии передать родным и близким погибших слова сочувствия и поддержки.

Как передавало ИА REGNUM, пассажирское воздушное судно, принадлежащее индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, рухнуло возле острова Ланканг 9 января. Всего на борту самолета находились 12 членов экипажа и 53 пассажира.

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