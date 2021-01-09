Киев, , 18:01 — REGNUM Соединённые Штаты после событий в Вашингтоне должны дать справедливую оценку «евромайдану» на Украине. Об этом заявили в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В партии заявили, что власти США должны изменить свое отношение к «цветным революциям» во многих странах, где на волне протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы.

В первую очередь, уточнили в партии, речь идёт о событиях 2013−2014 годов на Украине, за которые жители страны «расплачиваются до сих пор». Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы, считают депутаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на события в Вашингтоне отреагировал и официальный Киев — в частности, президент Украины Владимир Зеленский 7 января заявил, что «решительно осуждает беспрецедентное насилие против старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире — Конгресса США».

Отметим также, накануне, 8 января, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки «быстро выяснят», есть ли в попытках захвата Конгресса США «российский след». Он также обвинил Российскую Федерацию в желании «разрушить демократию» и назвал «старым идиотским разговором» утверждения о внешнем управлении Украиной.

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