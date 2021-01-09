Бишкек, 9 января 2021, 17:48 — REGNUM Члены Совета Федерации России прибыли в Бишкек, чтобы принять участие в наблюдении за выборами президента Киргизии, который должны пройти 10 января, сообщила пресс-служба Совфеда.
Сенаторы встретились с исполняющим обязанности президента Киргизии Талантом Мамытовым, обсудили ситуацию в местном МИДе, а также возложили венки к мемориалу «Памятник Победы» в Бишкеке.
Возглавляет делегацию зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин. Также в число наблюдателей вошли:
- Андрей Шевченко (комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера),
- Наталия Косихина (комитет по науке, образованию и культуре),
- Игорь Морозов (комитет по экономической политике),
- Владимир Круглый и Юрий Архаров (комитет по социальной политике).
Российские наблюдатели будут работать на территории Киргизии по 11 января. Всего аккредитованы более 50 международных наблюдателей от МПА СНГ.