Бишкек, , 17:48 — REGNUM Члены Совета Федерации России прибыли в Бишкек, чтобы принять участие в наблюдении за выборами президента Киргизии, который должны пройти 10 января, сообщила пресс-служба Совфеда.

Сенаторы встретились с исполняющим обязанности президента Киргизии Талантом Мамытовым, обсудили ситуацию в местном МИДе, а также возложили венки к мемориалу «Памятник Победы» в Бишкеке.

Возглавляет делегацию зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин. Также в число наблюдателей вошли:

Андрей Шевченко (комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера),

(комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера), Наталия Косихина (комитет по науке, образованию и культуре),

(комитет по науке, образованию и культуре), Игорь Морозов (комитет по экономической политике),

(комитет по экономической политике), Владимир Круглый и Юрий Архаров (комитет по социальной политике).

Российские наблюдатели будут работать на территории Киргизии по 11 января. Всего аккредитованы более 50 международных наблюдателей от МПА СНГ.