Анкара, , 16:30 — REGNUM Наличие двойных стандартов в отношении Турции вновь подтвердили многие события, имевшие место в последнее время в Европе и США. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 9 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в видеобращении из Стамбула к участникам церемонии открытия моста и транспортной развязки, соединяющих провинции Элязыг и Диярбакыр.

По его словам, при «первой же угрозе» принимают самые жесткие ограничения власти стран, которые обвиняют Турцию в наличии проблем в сфере демократии и прав человека.

«Ряд кругов за рубежом … долгие годы чинили препятствия на пути борьбы Турции с преступностью», — сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что предвзятость подходов западных стран к различным процессам подтверждают события последних месяцев во Франции, и то, что произошло на днях в США.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя запуск на орбиту Земли телекоммуникационного спутника пятого поколения Türksat 5А, заявил, что в число мировых лидеров в сфере космических и спутниковых технологий полна решимости войти Турция.

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