Киев, , 16:23 — REGNUM Власти Соединённых Штатов после беспорядков в Вашингтоне должны сформировать справедливую оценку «евромайдана» на Украине, сообщается на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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«Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы», — говорится в сообщении.

Так, уточнили в партии, в первую очередь Вашингтону надо дать справедливую оценку событиям 2013−2014 годов на Украине — «не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые наша страна расплачивается до сих пор». Двойные стандарты США больше неприемлемы, добавили в партии.

Как сообщало ИА REGNUM, сторонники пока ещё действующего президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов главы государства. Заседание было сорвано, и некоторое время Капитолий находился во власти протестующих, затем их оттуда вытеснили подоспевшие американские силовики.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила комитету по регламенту подготовиться к выдвижению импичмента президенту страны Дональду Трампу.

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