Тбилиси, , 15:35 — REGNUM Призыв лидера Лейбористской партии Грузии Шалвы Нателашвили к странам Евросоюза не признавать грузинское правительство и парламентские выборы, прошедшие в Грузии в октябре 2020 года, отказался поддержать лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия. Об этом он, как передает «Общественное телевидение», 9 января сообщил журналистам.

«Я ознакомился с этим заявлением, в целом и категорически не разделяю ни дух этого заявления, ни идеи, содержащиеся в нем», — сказал Бокерия.

Он добавил, что в Грузии постоянно ощущают поддержку «европейских друзей», хотя иногда бывают расхождения с их мнением.

Напомним, ранее Нателашвили опубликовал публичное обращение к руководству стран Евросоюза и европейских международных институтов. Он заявил, что парламентские выборы в Грузии были «сфальсифицированы» и призвал отозвать послов из страны, а также объявить санкции в отношении тех, кто якобы причастен к «фальсификациям».

Стоит также отметить, что главы правительств ряда стран Европы поздравили премьер-министра Грузии Георгия Гахарию с переизбранием после прошедших выборов.

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