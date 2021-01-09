Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Житель американского штата Алабама подозревается в том, что он припарковал грузовик с 11 самодельными бомбами, автоматом и пистолетом в двух кварталах от Капитолия во время штурма последнего. Об этом 9 января сообщает CNN со ссылкой федеральную прокуратуру США.

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Уточняется, что, по данным американской прокуратуры, 70-летний житель Алабамы Лонни Лерой Коффман припарковал свой грузовик около Национального республиканского клуба, расположенного за квартал от Палаты представителей США и библиотеки Конгресса, вечером 6 января.

Также указывается, что бомбы и оружие были обнаружены в автомобиле во время штурма Капитолия после сообщений о том, что неподалеку от этого места также была обнаружена взрывчатка. При этом утверждается, что все изъятое оружие было незарегистрированным.

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