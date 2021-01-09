Москва, , 15:08 — REGNUM Намерение представителей Демократической партии США объявить импичмент президенту США Дональду Трампу является глупым поступком. Об этом заявил экономист, инвестбанкир, профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

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«Учитывая то, что Трампу в любом случае осталось занимать президентский пост совсем недолго, ситуация выглядит как полный бред. Мотив абсолютно понятен: месть. За Трампа голосовала половина Америки. Он — фигура крайне спорная. Но у него огромное число как хейтеров, так и горячих сторонников. Месть штука сладкая. Но очень глупая», — сказал Коган.

По его словам, новый президент США Джо Байден ставит своей целью не раскол страны, а её объединение в виде снижения градуса противостояния и подачи руки примирения «под флагом решения общих задач и развития страны», однако «глупость и зачетные галочки чиновников всех мастей и видов правят сегодня этим миром». Он отметил, что сегодня не в моде «благородство и умение думать».

Коган с сожалением отметил, что в политике всё ещё работает принцип отрицательного отбора, однако это внутреннее дело Америки: «Но ребята на этом не останавливаются. Свои методы и подходы они экспортируют на весь остальной мир, который от этого не в восторге.

Он напомнил о блокировке аккаунтов сторонников Трампа в соцсетях, а также выразил уверенность в повышении градуса противостояния, поскольку в отсутствие возможности высказаться люди начнут выходить на улицы.

Экономист перечислил ряд выводов, которые нужно извлечь из урока в США: «Во-первых, образовательные. Классический кейс того, как НЕ нужно поступать. Во-вторых, получить ключ к пониманию логики тех, кто завтра будет формировать повестку дня в мире. В-третьих, осознание того, что ждать от них логики, разума, благородства и в международной политике — это наивность. В-четвертых, происходящее — это некий ключ к пониманию экономической политики этих товарищей».

Коган не исключил, что «времена нью-маккартизма в США не за горами»: «Интересно, что будет следующим этапом? Поиск активных приверженцев Трампа и поражение в правах? Или их будут заставлять стоять уже на двух коленях и каяться? Или пошлют в лагеря на перевоспитание? Шучу, конечно».