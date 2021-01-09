Тбилиси, , 14:52 — REGNUM Посол Израиля в Грузии Ран Гидор призвал грузинские власти осудить «антисемитские выпады» со стороны двух священнослужителей Грузинской православной церкви (ГПЦ) в своих проповедях. Обращение дипломат опубликовал 8 января на странице посольства в соцсети Facebook.

По мнению Гидора, митрополит Кутаисско-Гаенатской епархии Иоанн Гамрекели в своей недавней проповеди сделал «спорные» заявления, которые можно воспринять как «антисемитские». Более критично израильский посол отозвался о речи настоятеля храма Троицы в Кутаиси отца Илии Касрадзе.

«Илия Каркадзе извергнул несколько антисемитских теорий заговора, которые напоминают некоторые из худших кровавых вымыслов и антиеврейской пропаганды ненависти в Европе 1930-х годов», — написал дипломат.

Он отметил, что еврейская община живет в Грузии более двух тысяч лет, и в этой стране уровень антисемитизма один из самых низких в мире, на что Израиль отвечает тем, что организует в стране разные гуманитарные проекты. Гидор призвал власти Грузии осудить высказывания священнослужителей.

«Как посол Израиля и сын 91-летнего человека, пережившего Холокост, я призываю грузинское правительство громко и ясно заявить о своем осуждении этих ненавистных антисемитских выступлений», — говорится в обращении посла.

Стоит отметить, что отец Илия ранее в своей проповеди высказывался о конфликтах в Грузии ранних христиан и иудеев. Митрополит Иоанн выступил с критикой этой речи. Глава епархии заявил, что она «проникнута антисемитским пафосом» и не соответствует церковным канонам. Он отметил, что провел беседу с отцом Илией, и тот выразил свое сожаление по поводу сказанного.