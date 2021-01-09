Вильнюс, , 14:13 — REGNUM С предложением переименовать в Литве Белоруссию «из Балтарусии в Беларусь» могут выступить представители бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую в Литве считают «законно избранным лидером».

Данный вопрос обсуждался в ходе встречи Тихановской с главой внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром страны Мантасом Адоменасом, уточнили 8 января в пресс-службе бывшего кандидата в белорусские лидеры.

По информации пресс-службы Тихановской, переименование Белоруссии считает важным вопросом литовская сторона.

«Литва считает важным переименование нашей страны на литовском языке из Балтарусии в Беларусь. Для этого Офис Светланы Тихановской может выступить с таким предложением — и оно будет рассмотрено правительством Литвы», — сообщает источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе данной встречи также обсуждался вопрос поставок в Белоруссию «европейской вакцины» от коронавирусной инфекции.