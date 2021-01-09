Вильнюс, 9 января 2021, 14:13 — REGNUM С предложением переименовать в Литве Белоруссию «из Балтарусии в Беларусь» могут выступить представители бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую в Литве считают «законно избранным лидером».
Данный вопрос обсуждался в ходе встречи Тихановской с главой внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром страны Мантасом Адоменасом, уточнили 8 января в пресс-службе бывшего кандидата в белорусские лидеры.
По информации пресс-службы Тихановской, переименование Белоруссии считает важным вопросом литовская сторона.
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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе данной встречи также обсуждался вопрос поставок в Белоруссию «европейской вакцины» от коронавирусной инфекции.