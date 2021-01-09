Киев, 9 января 2021, 13:53 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский (фракция «Слуга народа») заявил, что Украина копирует польскую политику в отношении украинцев 1930-х годов. Об этом он написал 9 января на своем telegram-канале, комментируя поддержку посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого, выраженную им в адрес своего израильского коллеги — Джоэла Лиона.
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Напомним, ранее посол Польши на Украине выразил слова поддержки в адрес своего коллеги — посла Израиля на Украине в связи с акцией украинских националистов у здания посольства Израиля в Киеве, которая состоялась 6 января.
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Напомним, в 2010 году украинские националисты из организации ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), требуя извинений и компенсаций, пикетировали посольства и консульства Польши, расположенные в таких украинских городах, как Львов, Киев, Луцк, Одесса и Харьков.
В ходе пикетов послу Польши на Украине (тогда им был Яцек Ключковский) и польским консулам националисты передали заявление, в котором, в частности, было сказано:
Отметим, что схожая политика проводится официальным Киевом (или с попустительства украинской власти) в отношении русскоязычных граждан Украины, а также — верующих канонической Украинской Православной Церкви.