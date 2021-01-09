Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Американская компания Google временно заблокировала социальную сеть Parler в своём магазине мобильных приложений. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Социальная сеть Parler начала завоёвывать популярность среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа летом 2020 года. Глава предвыборного штаба Трампа Бред Парскейл призвал переходить в эту социальную сеть после того, как в Twitter была удалена очередная публикация штаба.

8 января компания Google приостановила возможность загрузки социальной сети Parler из своего магазина приложений. В Google объяснили это решение тем, что в социальной сети публикуются призывы к насилию, которые не подвергаются модерации. Компания Apple не стала блокировать Parler в App Store, но призвала администрацию социальной сети в течение 24 часов представить подробный план модерации таких сообщений.

В ответ генеральный директор Parler Джон Матце заявил, что Apple требует от других компаний выполнения правил, которым не следует сама. Он добавил, что если администрация Parler несёт ответственность за все сообщения в социальной сети, то Apple должна отвечать за все разговоры и все сообщения, передаваемые через смартфоны iPhone.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 8 января администрация социальной сети Twitter заблокировала учётную запись предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.