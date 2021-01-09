Тбилиси, , 13:47 — REGNUM Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили опубликовал обращение к главам стран, входящих в Евросоюз, руководству ЕС, депутатам Европарламента, членам Совета Европы, ОБСЕ, руководству НАТО и к европейским СМИ с призывом не признавать парламентские выборы, которые прошли в Грузии в октябре 2020 года. Обращение было размещено 8 января на странице грузинского политика в соцсети Facebook.

По мнению Нателашвили, Грузия в ходе действий со стороны России и Турции на Кавказе якобы осталась последним «ключом» Европы к евразийскому континенту. Лидер «лейбористов» заявил, что этот «ключ» может быть утерян из-за того, в Грузии парламентские выборы якобы были сфальсифицированы по указанию лидера правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшего бизнесмена в стране Бидзины Иванишвили.

«Вы скоро потеряете этот ключ, и мы тоже потеряем западный путь, который мы выбрали, и за что нам пришлось пройти через столько испытаний. Если вы своевременно не отреагируете на это, то однажды, когда вы проснетесь, окажется, что все идущие в Европу энергетические потоки и дорога в Европу будут под контролем Москвы и Анкары», — написал Нателашвили.

Он призвал официальные лица стран Евросоюза не признавать прошедшие парламентские выборы и сформированное после этого правительство. Также Нателашвили потребовал отозвать послов из Грузии и наложить санкции на Иванишвили и тех, кто ему якобы помогал «сфальсифицировать» выборы.

Кроме того, по мнению лидера Лейбористской партии, в Европе должны поддержать оппозиционные партии в Грузии, которые требуют проведения досрочных парламентских выборов в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии не признали парламентские выборы, прошедшие в октябре 2020 года. Они объявили бойкот парламенту и стали проводить акции протеста. Тем не менее в ЕС не увидели причин объявлять выборы сфальсифицированными.

С переизбранием премьер-министром Георгия Гахарию уже поздравили канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьер-министры Эстонии, Венгрии и Польши Юрий Ратас, Виктор Орбан и Матеуш Моравецкий.

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