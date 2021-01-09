Москва, , 13:04 — REGNUM Решение руководства соцсети Twitter заблокировать на постоянной основе аккаунт действующего президента США Дональда Трампа вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 9 января в социальной сети Facebook.

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"Цыплят по осени считают. Может, поживут при Байдене, и ещё будут вспоминать добрым словом Трампа. А может и нет», — пишет Валентина Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая мера, как блокировка, говорит лишь о том, что противники Трампа попросту боятся того, что он может там написать. Люди считают, что цензура является ярким проявлением лживости американской демократии.

«Блокируют, значит боятся. За Трампом стоят его 70 млн избирателей. Это их заблокировали. В Капитолии зря что ли под столы и стулья конгрессмены попрятались. Они боятся не столько Трампа, сколько своего народа, а Трамп просто стал тем первым, кто разоблачил всю американскую систему выборов и фальшивость американской демократии», — считает Viioletta B.

Некоторые комментаторы отметили, что, несмотря на блокировку в Twitter, другие инструменты пропаганды Трампа стали работать активнее. Граждане считают, что в современных условиях попросту невозможно заткнуть рот человеку.

«Говорят, в телеграме у него количество подписчиков после закрытия аккаунта в твиттере стало резко расти», — написал Alexander K.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что как только к власти в США придёт администрация Джозефа Байдена, тогда Трамп потеряет последние рычаги для управления ситуацией.

«Заставить замолчать кого-либо невозможно, но вот заткнуть ему рот — раз плюнуть. С моей точки зрения, после 20 января все трамповские чинуши слетят с должностей и к власти придут байденовские ребята», — поделился мнением Иосиф О.

Напомним, 9 января социальная сеть Twitter заморозила учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе в связи «с риском дальнейшего подстрекательства к насилию».