Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM Заведующая отделом контроля качества медицинской помощи Ростовского государственного медицинского университета Инна Богомолова возглавила дирекцию строящейся инфекционной больницы в Ростове-на-Дону, следует из открытых источников.

Напомним, что согласно постановлению №222 от 23 ноября 2020 года «О создании государственного казенного учреждения Ростовской области «Дирекция инфекционной больницы», в течение трёх месяцев с момента подписания документа необходимо было «принять решение о назначении директора ГКУ РО на конкурсной основе».

ИА REGNUM сообщало, что принять первых пациентов лечебное учреждение сможет в июне 2021 года. В январе 2021 года должны начаться работы по поставке оборудования для организации. На эти цели выделено 750 млн рублей. Общая стоимость больницы составляет порядка 2 млрд 657 млн рублей.

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