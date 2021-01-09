Киев, , 12:54 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, вакцины каких производителей и в какой перспективе Украина может получить. Также он сообщил, что в ближайшее время Киев подпишет контракты на поставку вакцины с другими компаниями. Об этом министр рассказал 8 января в эфире украинского телеканала «НАШ».

"У нас подписан есть уже контракт на поставку 1 миллиона 913 тысяч доз вакцины производства компании Sinovac (Sinovac Biotech — ИА REGNUM). Мы ожидаем первые 700 тысяч доз согласно контракту на протяжении тридцати календарных дней после регистрации. Если говорить конкретнее, мы ожидаем в феврале поставку этой вакцины. Кроме того по COVAX мы должны получить восемь миллионов доз. У нас есть уже подтверждение. Это немножко позднее — там конец первого квартала-начало второго квартала. И кроме того мы 6 января уже вечером получили соответственно от COVAX документы относительно возможности небольшого количества получения вакцины производства компаний, которые производят матричные РНК-вакцины. Это может быть тоже в феврале месяце. Кроме того, у нас на ближайшую неделю мы ожидаем подписание [контрактов на поставку вакцины] с другими компаниями», — отметил он, не уточнив, о каких производителях вакцины идет речь.

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Напомним, 16 октября 2020 года по итогам «конструктивного коллегиального» ужина с временно поверенной по делам США на Украине Кристиной Квин, на который был приглашен министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в пресс-службе посольства США на Украине констатировали, что «Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID».