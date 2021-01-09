Москва, , 12:58 — REGNUM Заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что главным врагом его государства являются США, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 9 января в социальной сети Facebook.

«Правильно назвал, враг они номер один всему миру. Молодец мужик!», — пишет Xasan V.

Многие пользователи выразили поддержку мнению северокорейского лидера. Граждане оказались уверены в том, что США являются врагом не только для КНДР, но и для всего остального мира.

«Единственный, кто об этом заявил открыто. Никакие они не партнёры, как нам ездят по ушам, а враги. Партнёры не создают военные провокации у наших границ, и открыто не называют тебя главным врагом. Враги, они и сами об этом регулярно нам заявляют. А мы всё сюсюкаемся, партнёры», — пишет Katia G.

Некоторые комментаторы отметили, что такое озвучивать не стоит, потому что недипломатический язык, в итоге, может привести к возникновению Третьей мировой войны.

«Дипломатию никто не отменял. «Лучше худой мир, чем хорошая война». Благодаря тонкой дипломатии в мире не произошла Третья мировая», — считает Галина К.

Нашлись и те, кто отметил, что при президентстве Дональда Трампа между США и КНДР был интересный период отношений. Теперь же, с приходом к власти в Соединённых Штатах Джозефа Байдена, отношения между Северной Кореей и США могут ухудшиться, считают люди.

«Всё ушёл его друг Дональд Трамп! Байден точно для КНДР — враг!», — поделилась мнением Kseniya Y.

Напомним, 9 января лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США «главным врагом» страны.