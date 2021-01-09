Киев, 9 января 2021, 12:55 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, в каких целях в супермаркетах и крупных продовольственных магазинах на Украине запретили продавать носки и женские колготки в период тотального карантина (так называемый Lockdown), который стартовал на Украине 8 января. Об этом министр рассказал 8 января в эфире украинского телеканала «НАШ».
Журналистка задала министру здравоохранения уточняющий вопрос: «Что может случится, если в отделах супермаркетов будут продаваться носки и колготки, а через метр будут продаваться молоко или сосиски?»
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Отвечая на уточняющий вопрос, Степанов повторил тезис о том, что с запретом реализовывать в торговых сетях, в частности, носки, сокращается количество посетителей магазинов и темпы передачи инфекции.
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Напомним, на Украине с 8 по 24 января 2021 года действует карантин.