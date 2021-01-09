Киев, , 12:55 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, в каких целях в супермаркетах и крупных продовольственных магазинах на Украине запретили продавать носки и женские колготки в период тотального карантина (так называемый Lockdown), который стартовал на Украине 8 января. Об этом министр рассказал 8 января в эфире украинского телеканала «НАШ».

"Если мы говорим о бытовой технике, если мы говорим об игрушках, продаже одежды, — … запрещена продажа в супермаркетах. [Разрешены в продажу] исключительно продукты питания, средства гигиены, бытовая химия. Все остальное — через адресную доставку… Нам очень важно, чтоб количество контактов между людьми было минимальным. Если ты выходишь исключительно за продуктами питания, а за всем остальным ты не выходишь, то количество людей в этом супермаркете просто уменьшается. И как следствие уменьшается контактирование, как следствие уменьшаются темпы передачи этой болезни», — отметил он.

Журналистка задала министру здравоохранения уточняющий вопрос: «Что может случится, если в отделах супермаркетов будут продаваться носки и колготки, а через метр будут продаваться молоко или сосиски?»

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Отвечая на уточняющий вопрос, Степанов повторил тезис о том, что с запретом реализовывать в торговых сетях, в частности, носки, сокращается количество посетителей магазинов и темпы передачи инфекции.

«Тут логика очень проста. Если вам нужны носки, то вы сегодня согласно правилам просто заказываете их в интернете. И вам их доставляют, а если бы этого не было, то вы просто за носками идете в магазин. А рядом с вами находится человек, который пришел исключительно за продуктами питания. Если человек, который пришел за носками, например, инфицирован, то он может инфицировать человека, который стоит рядом», — заключил он.

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Напомним, на Украине с 8 по 24 января 2021 года действует карантин.