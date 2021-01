Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео одобрил создание в структуре Госдепартамента управления по вопросам новых технологий и безопасности киберпространства (CSET). Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В сообщении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что создание CSET стало ответом на новые вызовы национальной безопасности США, которые создают «Китай, Россия, Иран, КНДР и другие противники». Создаваемое управление будет заниматься координацией усилий правительства США по вопросам международного киберпространства и технологических проблем, которые влияют на внешнюю политику и национальную безопасность.

Ранее вопросами кибербезопасности в рамках внешнеполитического ведомства США занималось специальное управление по координации в сфере киберпространства (Office of the Coordinator for Cyber Issues). Оно было упразднено в 2017 году в рамках реорганизации исполнительной ветви власти США, проводимой президентом Дональдом Трампом.