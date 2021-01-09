Москва, , 13:01 — REGNUM Заявление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что действующий президент Дональд Трамп представляет угрозу и может нанести ядерный удар, вызвало неоднозначную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 9 января в социальной сети Facebook.

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"Такое впечатление, что в этой стране у всех мозги поплыли от мании величия», — считает Александр Т.

Многие пользователи отметили, что американская политика всё дальше и дальше скатывается в сумасшедший дом. Люди считают, что сами США становятся угрозой для всего мира.

«Новая» команда во главе с Байденом — это палата номер шесть. Уже «с ума сходят», а дальше-то что будет?!» — задаётся вопросом Светлана Г.

Некоторые отметили, что при Трампе США впервые за долгое время нигде не развязали войну. А вот при Байдене, считают граждане, может начаться военный конфликт с Ираном, результаты которого могут привести к различным исходам.

«Байден может устроить войну против Ирана в будущем, но, увы, цену на нефть только повысит своим поступком», — пишет Венир К.

Ряд граждан пришёл к выводу, что миру следует готовиться к тому, что США станет неуправляемым государством с ядерным вооружением.

«С этого момента наличие ядерных вооружений у США следует рассматривать как угрозу международному миру и безопасности. И человечеству эту проблему придется как-то решать», — поделился мнением Михаил Л.

Напомним, 8 января спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о необходимости «защитить США» от действующего президента Дональда Трампа, который якобы может нанести ядерный удар.