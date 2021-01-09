Будапешт, , 12:53 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Георгия Гахарию с назначением на пост премьер-министра Грузии. Об этом 9 января сообщила пресс-служба грузинского правительства.

«Позвольте поздравить вас с назначением на пост премьер-министра Грузии. Уверяю вас, что Венгрия по-прежнему привержена сохранению стратегической важности двусторонних отношений с Грузией», — говорится в сообщении.

Орбан пожелал успехов грузинскому коллеге и выразил надежду, что отношения между Тбилиси и Будапештом продолжат укрепляться.

Напомним, Гахария был повторно назначен на пост премьер-министра Грузии 24 декабря 2020 года в ходе голосования депутатов новоизбранного парламента. На посту главы правительства он находится с сентября 2019 года. До этого был министром внутренних дел.