Норильск, Красноярский край, , 12:57 — REGNUM Ситуация со сходом лавины на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» в Норильске, где под снегом оказались люди, вызвала реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 9 января в социальной сети Facebook.

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"Даже представить страшно, что сейчас чувствуют эти люди. Дай Аллах, всё будет хорошо», — пишет Зейнаб А.

Многие люди оказались шокированы данной новостью. Люди выражают слова соболезнования и отмечают, что страх вызывает не только сама лавина, сколько суровая погода в Норильске, которая снижает шансы на спасение людей.

«У них и так там холодно, ещё и это! Лавина, говорят, это страшно. Сама не видела. Очень жалко», — написала Суламита Н.

Некоторые комментаторы призвали найти виновного в произошедшем. По мнению граждан, должны быть ответственные лица, которые были обязаны следить за вероятностью схода лавины на территории горнолыжного комплекса.

«Неужели не видна была опасность? Кто-то же должен мониторить обстановку?» — задаётся вопросом Alexey G.

Нашлись и те, кто призвал обратить внимание на то, каким образом в месте, где возможен сход лавины, оказались отдыхающие. Граждане призвали правоохранительные органы обратить на это внимание.

«Если есть опасность схода лавин, какого чёрта там шастать? Когда снегу до фига?» — пишет Лейла О.

Напомним, 8 января в Норильске лавина, сошедшая в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», завалила пять домиков, где находились люди.