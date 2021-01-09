Москва, , 12:57 — REGNUM Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что он не будет присутствовать на инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 9 января в социальной сети Facebook.

«У Трампа нагло и бессовестно отобрали победу. Почему он должен идти на инаугурацию? Демократы очень бесцеремонно захватили власть. Трампу надо было быть жёстче», — поделился мнением Игорь У.

Многие пользователи выразили своё сожаление по поводу того, что Трамп не стал идти до конца в вопросе борьбы за президентский пост. Граждане считают, что теперь фигура Байдена становится угрозой для всего мира.

«Зря переворот не доделал до конца, пожалел народ, не захотел крови. Но мир теперь к войне всё ближе. Байден и его банда сделают своё дело», — считает Михаил К.

Некоторые предположили, что когда Трамп окончательно сложит свои полномочия, против него могут развернуть уголовное преследование.

«И первым кто может пойти в тюрьму. А виноват во всём Жириновский, слишком грандиозно праздновал победу Трампа 4 года тому назад», — написал Valentyn B.

Часть пользователей пришла к выводу, что решение Трампа выглядит крайне логично. По их видению, раз он не признал победу Байдена, то и на инаугурацию идти ему незачем.

«Ну, раз не признал победу Байдена и не поздравил, он, как уважающий себя человек, конечно, не пойдёт на инаугурацию Байдена», — пишет Фарзин Д.

Напомним, 8 января действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что он не будет присутствовать на инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена.