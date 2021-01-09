Москва, , 11:21 — REGNUM В Госдуме охарактеризовали новый размер прожиточного минимума в России.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ установило прожиточный минимум на 2021 год в размере 11 653.

Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков обратил внимание на размер показателя.

«Для страны, обладающей такими природными богатствами и четвертью питьевой воды на планете, из всех приличных слов остаётся только одно — скромно», — написал парламентарий в ТГ-канале.

С 2021 года в России действует новая система расчета МРОТ и прожиточного минимума.