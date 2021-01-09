Ташкент, , 11:18 — REGNUM Руководитель департамента развития государственного языка Узбекистана Абдугаффор Киргизбоев раскритиковал чиновников, которые, находясь за рубежом, пренебрегая узбекским языком, разговаривают на иных языках. Об этом он рассказал в ходе презентации практического руководства «Davlat tilida ish yuritish», сообщает 8 января Kun.uz.

«Это позор, это стыд. Возможно, руководитель учился в Америке, Германии или Англии. Хорошо, что он знает иностранный язык, но стыдно не знать государственный язык, родной язык, работая руководителем в Узбекистане», — отметил чиновник.

Он также высказался о тех государственных чиновниках, которые говорят на языках других государств вместо узбекского, когда находятся за границей, отметив, что это — «позор».

Киргизбоев привел в пример президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который на сессии ООН выступил на узбекском языке.

«В некоторых министерствах и организациях, если руководитель и его заместитель не работают и не говорят на государственном языке, значит, советник по обеспечению соблюдения законодательства о государственном языке не выполняет свои функции, и он виновен», — пояснил руководитель профильного департамента.

Чиновник добавил, что в правительство Узбекистана был внесен проект постановления по данному вопросу, согласно которому перед приемом на работу кандидат должен будет пройти тестирование на уровень знания государственного языка. По предварительной информации, решение может вступить в силу уже 1 апреля.

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Напомним, ранее в министерстве юстиции Узбекистана предложили ввести штраф за неиспользование узбекского языка в делопроизводстве государственных органов. При разработке соответствующего документа учитывался опыт таких государств, как Украина, Латвия, Литва и Таджикистан.