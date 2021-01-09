Бишкек, , 10:39 — REGNUM В Киргизии сегодня, 9 января, в 08:00 (05:00 мск), ровно за сутки до начала голосования на досрочных выборах президента, наступил день тишины, сообщили 9 января в пресс-службе Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Киргизии.

«В случае нарушения кандидатами, а также их представителями, средствами массовой информации, интернет-изданиями требований законодательства избирательные комиссии, избиратели, кандидаты, любые участники избирательного процесса вправе обратиться в правоохранительные органы, суд о пресечении противоправной агитационной деятельности и привлечении виновных лиц к ответственности», — отметили в ЦИК.

В пресс-службе ЦИК также напомнили, что на сайте Центральной избирательной комиссии имеется раздел, в котором публикуются заявления и жалобы, поступающие как от избирателей, так и — от иных субъектов избирательного процесса.

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Досрочные выборы главы государства и референдум по вопросу изменения Конституции состоятся, завтра, 10 января 2021 года, напомнили в ЦИК.

Нуржан Шайлдабекова. «В референдуме должно принять участие более 30 процентов избирателей, чтобы он был признан состоявшимся. Технически на участках будут стоять две урны: одна для президентских выборов, вторая для голосования на референдуме», — прокомментировала предстоящее голосование глава ЦИК Киргизии

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Председатель ЦИК Киргизии добавила, что если никто из кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов избирателей, то будет назначен второй тур голосования, который по ее словам «должен быть проведен в 15-дневный срок после подведения итогов голосования», уточнив, что это может быть конец января — начало февраля.

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Напомним, на пост президента Киргизии претендуют семнадцать кандидатов.