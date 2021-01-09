Нур-Султан, , 09:49 — REGNUM 9 января в 00:00 (21:00 8 января мск) в Казахстане наступил так называемый день тишины перед выборами депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов) республики. В день, предшествующий выборам, запрещено проведение предвыборной агитации.

Согласно закону «О выборах», в день голосования и в предшествующий ему день запрещена любая предвыборная агитация. На прежних местах могут быть сохранены печатные агитационные материалы, которые были вывешены вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования. Вместе с тем в день тишины на главные страницы интернет-ресурсов запрещено выводить ранее размещенные агитационные материалы.

«За нарушение сроков, порядка и условий предвыборной агитации предусмотрена правовая ответственность, а в отношении политических партий — вплоть до отмены регистрации партийных списков», — приводит слова члена Центральной избирательной комиссии Казахстана Анастасии Щегорцовой международное информационное агентство Казинформ.

Выборы депутатов Мажилиса парламента Казахстана пройдут завтра, 10 января 2021 года. В выборах депутатов нижней палаты парламента и маслихата будут участвовать пять политических партий: Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», партия Nur Otan, партия ADAL, демократическая партия Казахстана «Ак жол», а также Народная партия Казахстана, от которых в нижнюю палату парламента баллотируются 312 кандидатов.

Больше всего кандидатов (126) баллотируется от партии Nur Otan, 113 кандидатов баллотируются от Народной партии Казахстана, 38 — от демократической партии Казахстана «Ак жол», девятнадцать — от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» и шестнадцать — от политической партии ADAL. Согласно результатам жеребьевки, проведенной ЦИК республики в начале декабря 2020 года, был определен порядок размещения партий в избирательных бюллетенях, согласно которому на первом месте — Народная партия Казахстана, далее — «Нур Отан», «Ауыл», «Ак жол» и «Адал».

«Всего в ходе предстоящих выборов откроются 10 060 избирательных участков. Из них 66 будут работать за границей, в том числе пять в России — в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Омске и Казани», — сообщает ТАСС, добавив, что по состоянию на 1 декабря 2020 года в едином электронном реестре избирателей числись 11,9 млн человек, а в заграничных учреждениях — 12 тысяч.

10 января избирателям также предстоит выбрать депутатов местных представительных органов. В списки от пяти партий включены 8334 кандидата, 3721 (44,6%) из которых — женщины и лица моложе 29 лет.

В Казахстане насчитывается 216 маслихатов в областях, трех городах республиканского значения (Нур-Султан, Алма-Ата и Шымкент) и других городах и районах. В 2021 году выборы в местные представительные органы будут впервые проводиться по партийным спискам.