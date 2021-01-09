Киев, 9 января 2021, 08:42 — REGNUM Публикация депутата Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрия Камельчука в социальной сети Facebook была удалена администрацией Facebook. В ней критиковались способы борьбы с пандемией коронавируса (тотальный карантин, масочный режим), а также — вакцинация. Об этом депутат написал на своей странице в социальной сети Facebook 8 января. Скриншот удаленной публикации Камельчука опубликовало 8 января украинское издание «Страна».
В удаленной публикации депутат назвал локдаун «дополнительными мерами безопасности перед потенциальным бунтом». А карантинные ограничения, вводимые в мире, он назвал «частью теста» на реакцию общества на то, что ему навязывают.
Тканевая маска по его словам снижает поступление кислорода в организм на 20%, не защищает от вируса и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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Он также добавил: «вакцинация, к сожалению уже приносит смерти». Препараты для вакцинации по его словам содержат вредные ингредиенты.
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