Киев, , 08:42 — REGNUM Публикация депутата Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрия Камельчука в социальной сети Facebook была удалена администрацией Facebook. В ней критиковались способы борьбы с пандемией коронавируса (тотальный карантин, масочный режим), а также — вакцинация. Об этом депутат написал на своей странице в социальной сети Facebook 8 января. Скриншот удаленной публикации Камельчука опубликовало 8 января украинское издание «Страна».

"Фейсбук удалил мою публикацию после 864 распространений… в моей публикации не было ссылок ни на одну компанию», — отреагировал Камельчук, пообещав, что напишет еще один пост.

В удаленной публикации депутат назвал локдаун «дополнительными мерами безопасности перед потенциальным бунтом». А карантинные ограничения, вводимые в мире, он назвал «частью теста» на реакцию общества на то, что ему навязывают.

«А принудительная вакцинация — это способ создания дополнительных искусственных границ и повод покорить непокоренных», — отметил он.

Тканевая маска по его словам снижает поступление кислорода в организм на 20%, не защищает от вируса и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Он также добавил: «вакцинация, к сожалению уже приносит смерти». Препараты для вакцинации по его словам содержат вредные ингредиенты.

«Политики демонстрируют нам псевдовакцинацию со шприцами без игл или уколами через футболку. Сценаристы продвижения псевдопанацеи просто фантастические маркетологи», — добавил он, отметив, что подал президенту Украины запрос об отмене локдауна и для его поддержки не хватило 33 голосов депутатов Рады.

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