Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Попытки действующего президента США Дональда Трампа обойти блокировку своего аккаунта будут пресекаться администрацией Twitter. Об этом 9 января сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление руководства компании Twitter.

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Администрация Twitter отмечает, что попытки пользователя обойти блокировку своей учётной записи с помощью других аккаунтов противоречат правилам социальной сети. По этой причине все попытки уклониться от блокировки первоначальной учётной записи будут пресекаться администрацией Twitter.

Уточняется, что действие правительственных учётных записей, таких как @POTUS (аккаунт президента США) и @WhiteHouse (аккаунт администрации Белого дома) приостановлено не будет, но будут приняты меры для ограничения их использования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация Twitter заблокировала аккаунт президента США Трампа навсегда. Кроме того, была заблокирована учётная запись предвыборного штаба Трампа.

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