Минск, , 08:32 — REGNUM Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с новым министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром Мантасом Адоменасом. Об этом 8 января сообщается на сайте лидера белорусской оппозиции.

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Один из вопросов, который обсуждался в ходе встречи Тихановской с представителями правительства Литвы, — передача Белоруссии «европейской вакцины против COVID под контролем офиса Светланы Тихановской». Для этого, как сообщили у Тихановской, «в скором времени» должен появиться так называемый представитель по медицине.

Глава министерства иностранных дел Литвы также сообщил, что Литва будет вводить запрет на въезд и выдачу виз тем, кто «участвовал в фальсификациях [выборов] и осуществлял другие преступления против белорусов».

Тихановская в свою очередь заявила о важности упрощения миграционного законодательства Литвы в отношении граждан Белоруссии. На что глава литовского МИД Ландсбергис ответил, что данные вопросы решаются и находятся во внимании премьер-министра Ингриды Шимоните.

В пресс-службе белорусского оппозиционера также добавили, что в Литве будут возбуждаться уголовные дела, «связанные с преступлениями» представителей белорусской власти, которую у Тихановской называют «режимом». В связи с этим идет работа над созданием Координационного центра по универсальной юрисдикции в Вильнюсе.

«Также, в связи с сентябрьским постановлением Сейма Литовской Республики о признании Светланы Тихановской законно избранным лидером Беларуси, Литва будет искать возможности по приданию официального статуса офису Тихановской и предложила учредить белорусское представительство в Литве», — сообщает источник.

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Напомним, в сентябре 2020 года в пресс-службе верхней палаты парламента Белоруссии раскритиковали объявление депутатами Сейма Литвы бывшего кандидата в президенты Белоруссии Тихановской «избранным лидером».

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Отметим, в Белоруссии официально зарегистрирована российская вакцина «Спутник V». Ранее посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что в феврале 2021 года планируется начало производства российской вакцины от коронавирусной инфекции на территории Белоруссии.