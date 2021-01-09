Киев, , 07:35 — REGNUM Слова поддержки в адрес посла Израиля на Украине Джоэла Лиона выразил его польский коллега — посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в связи с акцией националистов, которая состоялась вечером 6 января у здания дипломатического представительства Израиля в Киеве. Соответствующую запись дипломат сделал в своем микроблоге в Twitter.

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Напомни, 6 января в период с 18:00 (19:00 мск) до 20:00 (21:00 мск) у здания посольства Израиля в Киеве украинские радикалы провели акцию протеста, требуя признания Израилем голода 1932−1933 годов «геноцидом украинского народа». Поводом к акции послужила критика послом Израиля на Украине факельного шествия в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры, которое состоялось в Киеве 1 января.

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«Дорогой посол Джоэл Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля в Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки. Сироты от идеолога преступления и ненависти «пусть отступят назад и покроются бесчестием», — написал польский дипломат.

Посол Израиля в свою очередь выразил слова благодарности за поддержку.

Примечательно, что в пресс-службе посольства Украины в Израиле данную ситуацию не прокомментировали. Более того, 5 января посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук провел онлайн встречу с главой города Ровно Александром Третьяком, в ходе которой обсуждался вопрос экспорта в Израиль продукции предприятий легкой и сельскохозяйственной промышленностей города Ровно. Об этом 6 января и сообщили в пресс-службе дипломатического представительства Украины в Израиле.

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