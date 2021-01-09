Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Учетную запись предвыборного штаба президента США Дональда Трампа заблокировала администрация соцсети Twitter, говорится в уведомлении социальной сети.

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«Действие учетной записи приостановлено. Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Twitter», — гласит сообщение.

Ранее на аккаунте штаба Трампа было размещено заявление президента США, содержавшее критику Twitter за блокировку его личной учетной записи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрация Twitter намерена блокировать все аккаунты, с которых попытается написать президент США Дональд Трамп. Ранее соцсеть уже заблокировала навсегда его личную учетную запись.

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