Пхеньян, , 05:52 — REGNUM КНДР продолжит укреплять и развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем для противостояния внешним угрозам. Об этом 9 января заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что требования эпохи диктуют необходимость сохранять дружбу и сплочённость народов Китая и КНДР, а также что Пхеньян заложил фундамент для развития и расширения дружественных связей с Москвой.

Также северокорейский лидер заявил, что главным врагом Пхеньяна остаётся Вашингтон и добавил, что политика США в отношении КНДР остаётся неизменной и не зависит от того, кто возглавляет администрацию Белого дома. При этом Ким Чен Ын уточнил, что США могут улучшить свои отношения с Северной Кореей, но это произойдёт лишь в случае отказа Соединённых Штатов от «враждебных намерений».

Ранее ИА REGNUM сообщало, сколько раз в течение 2020 года лидер КНДР Ким Чен Ын появлялся на публике.

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