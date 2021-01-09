Вашингтон, 9 января 2021, 05:07 — REGNUM Комментарий по поводу полной блокировки своего аккаунта в Twitter дал действующий президент США Дональд Трамп. Сообщение американского лидера 9 января распространила пресс-служба Белого дома.
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Трамп заявил, что он предсказывал подобный исход событий, но руководство Twitter не заставит его замолчать. Глава государства пояснил, что его команда ведёт переговоры с другими сайтами и изучает возможности выстроить в ближайшее время свою собственную платформу.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство социальной сети Twitter заблокировало аккаунт Трампа навсегда.
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