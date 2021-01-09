Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Комментарий по поводу полной блокировки своего аккаунта в Twitter дал действующий президент США Дональд Трамп. Сообщение американского лидера 9 января распространила пресс-служба Белого дома.

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Трамп заявил, что он предсказывал подобный исход событий, но руководство Twitter не заставит его замолчать. Глава государства пояснил, что его команда ведёт переговоры с другими сайтами и изучает возможности выстроить в ближайшее время свою собственную платформу.

Дональд Трамп «Twitter заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова, работники Twitter сегодня скоординировались с демократами и радикальными левыми, удалив мой аккаунт с платформы, чтобы заставить замолчать меня и вас, 75 миллионов замечательных патриотов, которые проголосовали за меня», — добавил в своём заявлении Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство социальной сети Twitter заблокировало аккаунт Трампа навсегда.

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