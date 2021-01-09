Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила комитету по регламенту подготовиться к выдвижению импичмента президенту страны Дональду Трампу, сообщает агентство Reuters.

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«Я поручила комитету по регламенту быть готовым задействовать положения 25-й поправки к Конституции США и приступить к процедуре импичмента», — заявила она.

При этом пока продолжаются обсуждения, стоит ли пытаться отстранить Трампа от власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что решение об импичменте действующего американского лидера Дональда Трампа должен принимать Конгресс. Он пообещал обсудить эту возможность со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.

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