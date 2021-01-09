Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Военнослужащим Нацгвардии США могут выдать оружие и разрешить его использование для обеспечения безопасности на инаугурации Джо Байдена 20 января, заявил министр американской армии Райан Маккарти агентству Associated Press.

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По его словам, министерство обороны США рассматривает эту возможность в связи с возможными беспорядками в Вашингтоне. Ожидается, что решение может быть принято уже в ближайшие дни. При этом бойцам Нацгвардии США могут выдать карабины M-4 и пистолеты Beretta. Кроме того, нацгвардейцев вооружат резиновыми дубинками.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января президент США Дональд Трамп заявил об отказе присутствовать на церемонии инаугурации Джо Байдена. При этом ранее источники газеты The New York Times сообщали, что Трамп якобы собирался помиловать самого себя до истечения президентского срока.

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