Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Проект импичмента действующему президенту США Дональду Трампу за «подстрекательство к мятежу» представила группа американских законодателей от Демократической партии. Проект документа 9 января опубликовал телеканал NBC.

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Документ содержит только одно обвинение, послужившее поводом к импичменту «подстрекательство к мятежу». Авторы проекта импичмента уточняют, что Трамп своими действиями «подверг большой опасности безопасность США и институты власти» а также «угрожал целостности демократической системы правления и вмешивался в мирную передачу власти».

Уточняется, что глава государства совершил «тяжкое преступление и правонарушение, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти США». Как указано в документе, подстрекаемая действующим президентом США толпа ворвалась в Капитолий, ранила сотрудников полиции, угрожала членам Конгресса и вице-президенту, воспрепятствовала осуществлению важнейшей конституционной обязанности Конгресса по утверждению результатов выборов.

Авторы документа отмечают, что Трамп своим поведением продемонстрировал, что в случае, если ему позволят далее оставаться на посту главы государства, он будет представлять угрозу «для национальной безопасности, демократии и конституции».

Ранее ИА REGNUM сообщало, как заявил кандидат на пост президента США Джозеф Байден, решение о возможном импичменте Трампа будет принимать Конгресс.

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