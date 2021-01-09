Яунде, , 00:52 — REGNUM Не менее 13 мирных жителей погибли в результате теракта в Камеруне, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что нападение террористов произошло в населенном пункте Мозого в ночь на 8 января. Боевиков обнаружили сотрудники сил безопасности Камеруна, завязалась перестрелка. Тем не менее террористам удалось привести в действие самодельное взрывное устройство, в результате взрыва погибли 13 мирных жителей.

В настоящее время спецслужбы страны выясняют обстоятельства нападения. Также отмечается, что при нападении погибли двое террористов. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).