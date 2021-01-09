Абуджа, , 00:36 — REGNUM Не менее 103 школьников освободили силовики Нигерии из плена боевиков в штате Кацина на северо-западе страны, заявил губернатор штата Амину Масари в ходе пресс-конференции.

«Нам удалось вернуть 103 из похищенных людей, работа в этом направлении еще продолжается. Мы делаем все возможное, чтобы никто не пострадал», — заявил он.

Отмечается, что безопасность детей при возвращении обеспечивали спецслужбы Нигерии. При этом Масари подчеркнул, что нигерийские власти стараются вернуть из плена как можно больше школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2020 года террористы из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на школу-интернат в штате Кацина в Нигерии и похитили около 400 детей. Позднее, 18 декабря, силам безопасности Нигерии удалось спасти около 350 школьников, похищенных боевиками.

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