Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Решение о возможном импичменте президента Соединённых Штатов Дональда Трампа должны принимать законодатели в Конгрессе, заявил 8 января кандидат на пост главы государства Джо Байден.

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«Это решение (импичмент Трампа), которое должен принять Конгресс», — сказал Байден во время выступления в городе Уилмингтон (штат Делавэр).

Он добавил, что будет разговаривать по этому вопроса со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидерами демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила за отстранение американского лидера Дональда Трампа от власти. По ее словам, если этого не сделают вице-президент и Белый дом, то Конгресс выдвинет импичмент.

Кроме того, 8 января объявить импичмент президенту США Дональду Трампу в упрощенном порядке, без обсуждения, предложил глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер.

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