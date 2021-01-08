Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Лидер республиканцев в палате представителей Конгресса Соединённых Штатов Кевин Маккарти выступил против импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.

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«Объявление импичмента президенту, когда осталось всего 12 дней, только расколет страну еще больше», — написал он в своём Twitter.

Он добавил, что намерен обсудить с кандидатом в президенты Джо Байденом, как «мы должны работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну для решения стоящих перед Америкой проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила за отстранение американского лидера Дональда Трампа от власти. По ее словам, если этого не сделают вице-президент и Белый дом, то Конгресс выдвинет импичмент.

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