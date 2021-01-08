Оттава, , 21:29 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп спровоцировал своих сторонников на штурм здания Конгресса в Вашингтоне 6 января, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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«То, что мы видели, было нападением на демократию бунтовщиков, подстрекаемых действующим президентом (Трампом) и другими политиками», — рассказал Трюдо на брифинге.

Он добавил, что насилию нет места «в наших сообществах, и экстремисты не добьются успех».

Как сообщало ИА REGNUM, сторонники Трампа 6 января ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов главы государства. Заседание было сорвано, и некоторое время Капитолий находился во власти протестующих, затем их оттуда вытеснили подоспевшие американские силовики.

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