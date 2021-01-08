Вашингтон, , 20:37 — REGNUM В Соединённых Штатов одному из задержанных после беспорядков в Вашингтоне потребовался в суде переводчик с русского языка. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на прокуратуру.

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По данным издания, русскоязычный задержанный заявил судье: «Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите». Более подробной информации о нём издание не приводит.

Уточняется, что в высшем суде округа Колумбия предстали несколько десятков человек, задержанных в результате беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 января от полученных травм в ходе беспорядков скончался офицер полиции Капитолия США Брайан Сикник. Он участвовал в противодействии беспорядкам в здании Конгресса США и получил ранение в столкновениях с протестующими.

Это уже пятая официально признанная жертва столкновений в Капитолии США. Ранее сообщалось о четырех погибших. Одна из погибших — женщина, ветеран ВВС США — была застрелена в упор сотрудником полиции Капитолия. Ещё одну жертва задавали в толпе, остальные две жертвы умерли от резкого ухудшения состояния здоровья во время столкновений.

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