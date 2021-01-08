Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Власти Соединённых Штатов проведут расследование после смерти сотрудника полиции Капитолия, который пострадал во время беспорядков в здании Конгресса. Об этом 8 января сообщает CNN.

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Отмечается, что по итогам разбирательства прокуратура может предъявить обвинения в убийстве. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняют полиция Капитолия и столичного округа Колумбия.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 января от полученных травм в ходе беспорядков скончался офицер полиции Капитолия США Брайан Сикник. Он участвовал в противодействии беспорядкам в здании Конгресса США и получил ранение в столкновениях с протестующими.

Это уже пятая официально признанная жертва столкновений в Капитолии США. Ранее сообщалось о четырех погибших. Одна из погибших — женщина, ветеран ВВС США — была застрелена в упор сотрудником полиции Капитолия. Ещё одну жертва задавали в толпе, остальные две жертвы умерли от резкого ухудшения состояния здоровья во время столкновений.

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