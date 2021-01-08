Мехико, , 19:36 — REGNUM Власти Мексики рассчитывают получить в ближайшем будущем российскую вакцины от COVID-19. Об этом 8 января заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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«Кажется, хорошие результаты продемонстрировала вакцина, которую разрабатывают в лабораториях России. И мы сможем вскоре рассчитывать на эту вакцину», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января власти Мексики в экстренном порядке выдали разрешение на использование вакцины от COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

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