Бишкек, , 19:10 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии проверяет факт распространения в киргизском сегменте соцсетей аудиозаписей диалогов некоторых кандидатов в президенты и их сторонников об организации революции в 2021 году.

В ведомстве отмечают, что эти записи содержат обсуждение планов по проведению массовых акций протеста после президентских выборов и референдума, назначенных на 10 января текущего года.

Читайте также: Число кандидатов в президенты Киргизии сократилось до 17 человек

По итогам проверки спецслужбы направят материалы на судебно-фоноскопическую и филолого-политологическую экспертизы, которые дадут юридическую оценку касательно призывов к насильственному захвату власти.

Комитет нацбезопасности Киргизии также призвал граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в Интернете.

Читайте также: Кандидат в президенты обвинил спецслужбы Киргизии в слежке и провокациях