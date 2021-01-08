Бишкек, 8 января 2021, 19:10 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии проверяет факт распространения в киргизском сегменте соцсетей аудиозаписей диалогов некоторых кандидатов в президенты и их сторонников об организации революции в 2021 году.
В ведомстве отмечают, что эти записи содержат обсуждение планов по проведению массовых акций протеста после президентских выборов и референдума, назначенных на 10 января текущего года.
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По итогам проверки спецслужбы направят материалы на судебно-фоноскопическую и филолого-политологическую экспертизы, которые дадут юридическую оценку касательно призывов к насильственному захвату власти.
Комитет нацбезопасности Киргизии также призвал граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в Интернете.
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