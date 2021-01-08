Вашингтон, 8 января 2021, 18:59 — REGNUM На инаугурации избранного президента США Джо Байдена не будет присутствовать политик Дональд Трамп. Об этом 8 января сообщил сам пока еще действующий глава Белого дома на странице в соцсети Twitter.
«Я (Дональд Трамп — прим. ИА REGNUM) не пойду на инаугурацию 20 января», — написал глава государства.
Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Дональд Трамп якобы рассматривал возможность помилования самого себя до окончания своих полномочий.
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