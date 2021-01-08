Вашингтон, , 18:49 — REGNUM 75 млн жителей США, которые проголосовали за Дональда Трампа на президентских выборах — 2020 в стране, будут «иметь гигантский голос в будущем». Об этом написал 8 января действующий глава Белого дома на странице в соцсети Twitter.

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»75 млн великих американских патриотов … будут иметь гигантский голос в будущем», — написал Трамп.

Президент США также добавил, что не допустит «в какой-либо форме» неуважения или угроз поддержавшим его сторонникам.

Как передавало ИА REGNUM, ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил в видеообращении, опубликованном в сети микроблогов, что он намерен мирно передать власть Джо Байдену.

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