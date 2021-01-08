Москва, , 18:17 — REGNUM Заявление спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о том, что действия президента страны Дональда Трампа и захват его сторонниками здания Капитолия являются «подарком» главе Российского государства Владимиру Путину, вызвало возмущение среди интернет-сообщества. Пользователи выразили своё мнение 8 января в социальной сети Facebook.

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»Ещё немножко и напишут, что у Капитолия замечена Мария Захарова с кулебяками и пирогами», — шутит Katia G.

Многие пользователи оказались попросту ошарашены столь нелепым высказыванием американского политика. Они не понимают, как вообще в сложившейся ситуации конгрессмен умудрилась приплести Россию и её президента.

«Господи, ну что за ущербные политики в этой стране?! Ну, при чем же здесь Путин и Россия?! Ну — при чём?! Как они смешны и нелепы в своём барахтанье! Просто ужас! Слава Богу, что я живу в России!» — поделилась Elena C.

Другие же, наоборот, оказались не удивлены таким поворотом событий. Они уверены, что в США просто уже не осталось никаких иных способов перевести внимание с реальных проблем, кроме пресловутой «российской угрозы».

«Понятно, на кого же ещё валить всё, что идёт не так? Но, с другой стороны, кто-то подсуетился с «подарком» прямо к православному Рождеству», — считает Maia L.

Часть граждан выразила свою уверенность в том, что американская политика всё дальше и дальше скатывается в абсурд. Они уверены, что это ярко намекает на катастрофу, которая вот-вот случится в обществе США.

«Маразм крепчал! И деменция постучалась в дверь. Замещённая реальность, в которой Россия за ноги из-под кровати хватает. Американская «демократия» всё никак на пенсию не уйдет. Всем составом», — пишет Елена З.

Напомним, 7 января спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала действия президента Дональда Трампа и захват его сторонниками здания Капитолия «подарком» главе Российского государства Владимиру Путину.